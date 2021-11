Ponte di Bellavista, Scaramelli (Italia Viva): ''La Regione si è attivata, intervenga con urgenza la Provincia di Siena''

“Ringrazio l’assessore regionale Marras per la pronta risposta all’interrogazione sulla chiusura del ponte di Bellavista, tra Poggibonsi e Staggia Senese, lungo la Cassia. La Regione Toscana già nel 2020 aveva stanziato 700.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria. Adesso la Giunta si è attivata affinché Provincia di Siena e Comune di Poggibonsi procedano celermente." A dirlo Stefano Scaramelli (Italia Viva), vicepresidente del Consiglio regionale, in merito alla risposta dell’assessore regionale Leonardo Marras, all’interrogazione presentata e oggi discussa a Palazzo del Pegaso."È emerso con chiarezza, infatti, che ad oggi la Provincia di Siena, ente gestore di quella strada, non ha formalizzato un cronoprogramma ed è ancora in fase di valutazione se intervenire con urgenza per lo smontaggio del ponte o in via ordinaria. I cittadini, le imprese e le attività che hanno subito e stanno subendo danni concreti derivanti dalla chiusura del ponte che perdura da oltre un mese hanno diritto ad interventi celeri.Adesso chiedo - conclude Scaramelli - la procedura d’urgenza: serve che la Provincia di Siena si attivi immediatamente per non lasciare abbandonato il ponte e i lavoratori costretti a maggiori costi per bypassare l’infrastruttura”.