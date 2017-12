Si terrà fino al 6 gennaio, presso la sala quadri del Palazzo comunale di Poggibonsi, in piazza Cavour 2, la mostra fotografica ''Poggibonsi in un click'', la città vista con gli occhi dei fotografi del fotoclub 3 ASA. Da gennaio si terrà inoltre un corso di fotografia presso il fotoclub 3 ASA in via Trento. E' possibile effettuare la preiscrizione presso lo studio P.L. in via Pisana 14.