Rubano in negozio del centro commerciale di Poggibonsi: fermati due uomini

Sono due uomini S.S. di 36 anni e B.M. di 19 il primo residente a Figline Val d’Arno e il secondo a Murlo, i responsabili del furto di alcuni oggetti d’abbigliamento e un borsone avvenuto ieri presso un negozio del centro commerciale di Salceto a Poggibonsi. Mentre uno dei due distraeva la commessa, l’altro ne approfittava per rompere i dispositivi anti taccheggio e impossessarsi di alcuni oggetti presenti in negozio per un valore di circa 200 euro.Una volta che i due hanno guadagnato l’uscita, la commessa si è accorta del furto, richiamando l’attenzione degli addetti alla sicurezza interna del centro commerciale e chiedendo l’intervento dei Carabinieri di Poggibonsi.Immediatamente giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno individuato i due uomini ad una distanza di alcune centinaia di metri dal centro commerciale, intenti a far perdere le loro tracce e li hanno fermati.I due non hanno potuto che ammettere il furto e riconsegnare gli oggetti rubati ai Carabinieri.Da un successivo controllo è emerso che S.S. era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Pistoia, misura che non aveva rispettato anche in altre occasioni.I due, risultati pluripregiudicati, sono stati deferiti alla Procura alla Repubblica di Siena per concorso in furto aggravato e ne è stato disposto il divieto di ritorno in Val d’Elsa, inoltre per S.S. è stato richiesto un aggravamento della misura cautelare.