Partito Indipendentista Toscano, Archeodromo di Poggibonsi: ''Pubblico usufruito da privati?''

"Per il 31 dicembre 2017 in molti si sono mossi per festeggiare nelle piazze. All'Archeodromo di Poggibonsi si è svolta una festa, a quanto pare privata. Mi sembra che questo luogo non sia più dei poggibonsesi ma la gestione vive a modo suo, tra l'Archeodromo s.r.l. e l'Associazione Started, sempre con il dottor Valenti nel mezzo" spiega Mauro Mori, responsabile Valdelsa del Partito Indipendentista Toscano."Difatti, il 31 dicembre - spiega Mori - c'è stata una festa proprio nell'Archeodromo, in tema naturalmente, quando ufficialmente è stata comunicata la chiusura. "Durante le festività natalazie l'Archeodromo rimarrà chiuso chiuso dal 24 dicembre al 6 gennaio. Riprenderemo le aperture gratuite domenicali a partire da domenica 7 gennaio." Questo è quanto recita il comunicato sul profilo dell'Archeodromo, quando poi invece è stato festeggiato il Natale e Capodanno, sempre con le associazioni La Fara, Winileod La Storia Viva, Curtis Winigia.Chiedo quindi, visti i cospiqui finanziamenti comunali che Archeodromo s.r.l. e Associazione Started, debbano essersi impossessati di una struttura pubblica e farci i loro comodi come fosse casa propria e non di tutti i cittadini. Come al solito la Giunta non si espone, anzi, alcuni assessori e consiglieri hanno fatto i complimenti. Complimenti, paghiamo società private per fare feste private in luoghi pubblici.Abbiamo inviato al sindaco la richiesta di chiarimenti, in quanto si prospetta anche un ulteriore beffa ai disoccupati, disabili senza lavoro, esodati di Poggibonsi, in quanto sembra che siano stati stanziati aiuti economici per persone immigrate. I poggibonsesi ringraziano e si recheranno a mangiare alle mense dei poveri".