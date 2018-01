Sorpreso a rubare in una casa tenta la fuga ma viene arrestato dai Carabinieri

L'arrestato, un 23enne pregiudicato, aveva praticato numerosi furti nella zona

Attorno alle 5 della scorsa notte il proprietario di un'abitazione di Poggibonsi, al rientro dal proprio lavoro, ha notato un giovane che si stava aggirando all’interno delle pertinenze della casa e un'autovettura con all’interno numerosi utensili, mole elettriche, trapani, motoseghe e molti altri oggetti che gli erano stati asportati dal proprio capannone, adiacente la sua residenza.Intuito immediatamente cosa stava accadendo, l’uomo ha chiamato i Carabinieri, richiedendo un intervento urgente in quanto aveva sorpreso un ladro all’interno della sua proprietà.Dopo pochi minuti una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Poggibonsi giungeva sul luogo del furto, notando un giovane che alla vista dei militari si è allontanato a bordo di una Fiat Punto bianca.Prontamente fermato, il giovane D.R di anni 23 residente a Colle di Val d’Elsa, è stato tratto in arresto dai militari, che hanno rinvenuto all’interno dell’auto moltissimi utensili da lavoro e oggetti rubati poco prima dalle pertinenze del richiedente.Successivamente i militari hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del giovane arrestato, rinvenendo all’interno di essa decine di quadri, oggetti di dubbia provenienza e altre attrezzature di normale uso nel settore agricolo, quali decespugliatori, scuotitori per olive e altri oggetti dei quali adesso i militari cercheranno di giungere ai legittimi proprietari.In altre parole l’uomo aveva compiuto decine di furti in abitazione e/o nelle pertinenze delle stesse, usando successivamente la propria abitazione come magazzino di stoccaggio, in attesa di “piazzare” gli oggetti a qualche ricettatore.D.R. pregiudicato per reati legati allo spaccio di droga e contro il patrimonio, era anche sottoposto all’obbligo di firma quotidiana presso la stazione dei Carabinieri di Colle di Val d’Elsa.L’uomo è stato accompagnato al carcere di Siena, a disposizione della locale Procura della Repubblica.