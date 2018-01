Impianti sportivi a Staggia, novità in vista

Progetto di riqualificazione interamente finanziato dal Governo con 639mila euro

Bussagli: “Risorse utili per ristrutturare spazi importanti per la comunità. Un’altra opportunità colta”

639mila euro per la riqualificazione degli impianti sportivi a Staggia Senese. Il progetto presentato dall’Amministrazione poggibonsese è stato infatti interamente finanziato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. “A fine 2017 la bella notizia – dice il Sindaco David Bussagli - Abbiamo ricevuto la comunicazione dal Ministro dello Sport Luca Lotti, che ringrazio, di un nuovo finanziamento del Governo interamente destinato alla riqualificazione degli impianti sportivi di Staggia. Un progetto su cui avevamo lavorato nelle settimane scorse e già dall’estate, consapevoli che gli spazi dello sport sono importanti per una comunità in quando luoghi dove si costruiscono corrette relazioni fra le persone”.Il progetto in questione riguarda la ristrutturazione degli impianti sportivi di via Romana e prevede una serie di operazioni quali la realizzazione di divisioni, tramite recinzioni e cancelli, fra i vari settori, l’adeguamento degli spogliatoi, la demolizione del locale caldaia con ricostruzione dell’Infermeria. E ancora demolizione e ricostruzione edificio bar e locale ricreativo, nuova tribuna settore ospiti, rampe di accesso, isolamento termico, interventi tesi a superare barriere architettoniche e tutta una serie di adeguamenti in termini igienici, funzionali, normativi. Il costo complessivo dell’intervento è, da progetto, 639mila euro ed è stato integralmente finanziato.Si tratta di un finanziamento che segue quello avvenuto in estate per il recupero della gradinata allo stadio Lotti. Nello scorso luglio Poggibonsi aveva firmato a Roma la convenzione con il Coni per l’erogazione delle risorse stanziate dal Governo nel Piano ‘Sport e Periferie’ 2015-2017 finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla loro realizzazione e rigenerazione, alla diffusione di attrezzature sportive, nonché al loro completamento e adeguamento.“Dopo l’intervento al Lotti un’altra opportunità colta. Un importante finanziamento per un progetto che porterà una ristrutturazione integrale degli impianti di Staggia – dice Bussagli - Il 2017 è stato un anno importante sotto il profilo delle risorse attratte non solo per gli impianti sportivi ma più in generale per gli investimenti sulla città. Ringrazio i tanti che si adoperano per raggiungere questi risultati che sono frutto di capacità progettuale e operativa e che si riversano nella città sia come risorse investite che come opere di miglioramento a beneficio della comunità”.