Comune di Poggibonsi, all'Archeodromo nessuna festa privata ma due video di auguri registrati

"Nessuna festa privata ma due video di auguri registrati. Il 9 e il 10 dicembre scorso si è svolto a Poggio Imperiale (Archeodromo e Fortezza) l’evento “Tra Longobardi e Franchi” che ha visto la partecipazione anche di alcuni gruppi di ricostruttori-rievocatori di alto livello professionale che insieme ad Archeotipo srl hanno animato del due giornate: La Fara di Cividale, Winileod, Curtis Winigia. In quell’occasione sono stati registrati due video per fare gli auguri di buon Natale e di buon anno direttamente dalla longhouse del villaggio carolingio".“Succede oggi – dice l’assessore alla Cultura Nicola Berti – che qualcuno scambi due video registrati per prove documentali di feste private. Non è così”. I due video sono stati programmati per essere pubblicati su Facebook, che consente questa operazione, il 24 e il 31 dicembre. Così è accaduto, con pubblicazione dei video e del messaggio d’auguri".Qui il post con il video e gli auguri pubblicato sulla pagina @ArcheodromoLive alle 23,59 del 31 dicembre: https://www.facebook.com/archeopb/videos/1990911437791399/ Qui il post per la vigilia di Natale: https://www.facebook.com/archeopb/videos/1987797124769497/