Un altro arresto per spaccio di droga da parte dei Carabinieri di Poggibonsi

Dopo aver violentemente spinto un appuntato dei Carabinieri, ha tentato la fuga nel centro di Poggibonsi, ma dopo 600 metri di corsa è stato raggiunto e ammanettato. E’ successo ieri pomeriggio, mercoledì 3 dicembre, nel centro della cittadina valdelsana, dove B.T. di 55 anni, cittadino algerino, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato per un normale controllo da parte di un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Poggibonsi.Alla richiesta dei documenti personali e dell’auto, l'uomo ha palesato subito un atteggiamento nervoso e insofferente, culminato con una violenta spinta al petto di un appuntato alla richiesta di quest’ultimo di voler ispezionare l’auto.Datosi alla fuga per le vie del centro cittadino, il 55enne è stato raggiunto dopo alcune centinaia di metri d’inseguimento da parte dello stesso graduato che aveva spinto.Durante la fuga l’uomo si era disfatto delle chiavi dell’auto gettandole in un giardino privato, con la speranza di rendere vana la perquisizione del mezzo. Naturalmente dopo averlo raggiunto e ammanettato, i militari hanno cercato le chiavi e hanno proceduto all’ispezione del veicolo, trovando nell’abitacolo oltre 50 grammi di hascisc suddiviso in 10 dosi pronte per essere vendute e 700 euro in contanti, probabile provento di “spacci” già avvenuti.B.T. è stato accompagnato al carcere di Siena, a disposizione della locale Procura della Repubblica, alla quale dovrà rispondere di violenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.In questi primi 3 giorni dell’anno i militari della Compagnia di Poggibonsi hanno tratto in arresto ben 8 persone responsabili di vari reati, quali furto in abitazione, rissa, lesioni aggravate e spaccio di droga.