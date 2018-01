Edilizia scolastica, in gara gli interventi su cinque scuole di Poggibonsi

Oltre un milione di euro il valore dei progetti per l’adeguamento di Vittorio Veneto, Picchio Verde e Arcobaleno, il Girotondo, Pieraccini

Sono tutti in gara gli interventi di adeguamento che riguarderanno nel 2018 cinque scuole di Poggibonsi. Oltre un milione di euro investiti in edilizia scolastica, frutto di novità sopraggiunte nel mese di novembre 2017 e oggetto nelle ultime settimane dell’anno di un’intensa attività progettuale da parte degli uffici. Le scuole interessate sono la elementare Vittorio Veneto (200mila euro), i due edifici Picchio Verde e Arcobaleno (scuole d’infanzia statali, progetto da 440mila euro), Il Girotondo (infanzia statale, 280mila euro da progetto), mentre la scuola elementare Pieraccini sarà oggetto di un intervento di sistemazione di una porzione di area del giardino (progetto da 120mila euro). Gli interventi in questione sono stati inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche in occasione dell’assestamento di novembre sul Bilancio di previsione 2017. Piano che si è assestato su un valore complessivo di quasi 4,5 milioni di euro di cui oltre la metà sono interventi di edilizia scolastica (i cinque in questione e l’adeguamento del primo lotto della Leonardo da Vinci).Negli ultimi anni vi sono stati lavori di edilizia scolastica per circa 1.6 milioni di euro (considerati solo gli interventi più importanti a cui se ne sono aggiunti altri, dalle sistemazioni dei presidi antincendio, alle imbiancature, a manutenzioni e ripristini vari, ad adeguamenti in chiave di abbattimento barriere architettoniche). Nell’estate 2014 l’investimento è stato di 400mila euro con, di particolare importanza, l’intervento di adeguamento e prevenzione incendi alla scuola elementare Vittorio Veneto ma anche nuovi infissi e adeguamento della centrale termica alla Leonardo da Vinci, manutenzione nei locali del Centro Territoriale Permanente e alla canna fumaria delle elementari Calamandrei, nuova pavimentazione al nido La Coccinella. Nel 2015 sono stati svolti lavori per oltre 200mila euro che hanno in particolare interessato la manutenzione sulle palestre Marmocchi e Pieraccini e la sistemazione al solaio del piano interrato alla scuola di via Risorgimento. Nel 2016 circa 600mila euro investiti con il rifacimento della copertura delle due scuole contigue di via Sangallo, e il rifacimento delle sottofondazione alla scuola Vittorio Veneto. Nel 2017 ulteriori 400mila per la sistemazione di una parte del tetto della scuola Pieraccini, i lavori alla rete fognaria alle Marmocchi, la manutenzione della copertura della palestra della scuola di Staggia.