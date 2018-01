Poggibonsi, con ''Orso, buco!'' torna ''Storie in Miniatura''

Il prossimo appuntamento con la minirassegna di letture animate per bambini sarà martedì 23 gennaio alle 17,30 in biblioteca

Regia del personale del nido comunale La Coccinella

“Si può raccontare una storia soltanto con forme e colori? Segui le linee, scova le tane ma attento a non cadere nei buchi!”. Questa la descrizione di “Orso, buco!” (editore minibombo) di Nicola Grossi, lettura al centro del prossimo appuntamento con le “Storie in Miniatura”. Martedì 23 gennaio si rinnova l’appuntamento, il primo del 2018, per la minirassegna di letture ad alta voce per bambini piccoli curata dal personale dei servizi educativi comunali. Questa volta la regia è del personale del nido comunale La Coccinella. L’appuntamento come sempre è alle 17,30 alla biblioteca comunale Pieraccini negli spazi appositamente allestiti al terzo piano dell'Accabì.“Storie in miniatura” rientra nelle iniziative dell’Autunno Pedagogico organizzato dal Comune con il coordinamento pedagogico comunale come programma di formazione e condivisione per l’intera comunità dei servizi educativi dagli 0 ai 6 anni. La minirassegna proseguirà il 27 febbraio, il 27 marzo, il 17 aprile, il 22 maggio.“Storie in miniatura” è un percorso a cura del personale dei servizi educativi. Si pone l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce nei bambini generando senso di protezione grazie al piacere di condividere il racconto e sentirsi accanto un adulto che racconta storie. In questo modo si creano nuovi lettori, sensibilizzando le famiglie sui benefici della lettura in età precoce e facendo conoscere le risorse e le opportunità della biblioteca comunale ai bambini in età prescolare e alle loro famiglie.