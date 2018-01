Contributi ai migranti, anche la Lega stigmatizza l'operato della Giunta comunale di Poggibonsi

Galligani: ''E' pura follia pensare di poter accogliere e aiutare tutti i migranti economici del mondo''

«Brutto segnale da parte della Giunta nei confronti dei cittadini italiani in difficoltà. La sinistra preferisce sempre aiutare gli altri prima dei propri connazionali» afferma il segretario della Lega Valdelsa Riccardo Galligani alla notizia che il Comune ha deliberato durante le feste natalizie un contributo di 2500 euro in favore dell’associazione Started per un progetto di sostegno all’integrazione dei migranti.«Tante famiglie italiane si trovano in difficoltà economiche e non possono contare su aiuti concreti da parte delle amministrazioni pubbliche, mentre accade che associazioni collaterali alla sinistra si sono ritrovate cospicui regali di Natale sotto l’albero. È una vergogna che possono fermare solo gli italiani con il proprio voto alle prossime elezioni politiche. La linea della Lega è sempre stata chiarissima in merito: prima devono essere aiutati i nostri figli e le famiglie italiane in difficoltà, poi gli immigrati che effettivamente hanno diritto allo status di rifugiato, mentre chi non ne ha diritto non dovrebbe neppure arrivare sul territorio italiano se non attraverso una politica di flussi rigidi e controllati sulla base delle esigenze effettive della nostra economia. È pura follia pensare di poter accogliere e aiutare tutti i migranti economici del mondo.»