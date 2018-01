Poggibonsi: cresce ancora ''Mensa Clic'', nuovo sistema di rilevazione pasti

Ulteriore implementazione che riguarderà circa 330 alunni e alunne della scuola d’infanzia Peter Pan e delle elementari Bernabei e Marmocchi

Salirà a 850 il numero di famiglie interessate da ‘Mensa Clic’, il sistema di rilevazione dei pasti alla mensa scolastica realizzato per rendere più semplice e veloce la procedura. Un sistema attivato con l’avvio dell’anno scolastico e che ha interessato da subito tre scuole ‘pilota’ a cui se ne se sono aggiunte successivamente altre tre. “I riscontri sono positivi e procediamo con una nuova implementazione in un percorso graduale affinché il monitoraggio sia costante”, dice l’assessore alle Politiche educative.Questo nuovo step riguarderà la scuola dell’infanzia Peter Pan di Staggia e le scuole elementari Bernabei di Staggia e Marmocchi per un numero complessivo di altri 330 alunni e alunne. Si aggiungono a quelli dei nidi comunali La Coccinella e Rodari, delle materne La Tartaruga, Mastro Ciliegia e Cedda, della primaria Calamandrei. La prima fase ha riguardato circa 330 alunni e alunne e la seconda altri 190.Alle famiglie interessate da questa nuova implementazione sarà inviata una comunicazione dettagliata sul percorso da fare con il link al portale su cui occorre registrarsi e ad un video costruito per ulteriore chiarezza. “Il sistema – ricorda Salvadori - è semplice e intuitivo ma ha bisogno della collaborazione di tutti perché è necessario che i genitori si registrino in un apposito portale per essere abilitati. Ringraziamo tutti, scuole e genitori, per la grande collaborazione che c’è stata e continua ad esserci”.Con ‘Mensa Clic’ il pasto viene automaticamente prenotato e addebitato, quotidianamente, secondo il calendario scolastico e in base alle proprie specificità (diete, tariffe eccetera). Se l’alunno è presente non occorre fare niente. Se l’alunno è assente il genitore deve disdire il pasto per non trovarselo addebitato. Potrà farlo tramite l’invio di un sms o tramite un semplice clic sul portale WEB. La prima azione da fare per il genitore è quindi quella di iscriversi al servizio per essere abilitati. Il genitore accede al portale Web dalla home page del sito e chiede la registrazione per essere abilitato tramite username e password. Una volta registrato il genitore può verificare online tutta la propria posizione sulla mensa e basterà un semplice clic o l’invio di un sms per disdire il pasto.Per la scuola d’infanzia Peter Pan e per le elementari Bernabei e Marmocchi ‘Mensa Clic’ entrerà definitivamente in funzione a partire dal 19 febbraio dopo un primo periodo di rodaggio. I genitori infatti possono già registrarsi.“Siamo impegnati – chiude Salvadori - da tempo in questo percorso di rinnovamento, condiviso con i dirigenti dei due Istituti comprensivi con cui ci siamo confrontati passo dopo passo. L’obiettivo è quello di estendere gradualmente ‘Mensa Clic’ a tutti i plessi per avere a disposizione un sistema di rilevazione snello e maggiormente preciso a beneficio di tutti”.Per chiedere chiarimenti o fare segnalazioni sul funzionamento di ‘Mensa Clic’ è possibile scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Gli uffici sono a disposizione, in particolare i tecnici comunali del servizio informatico per ogni informazione di carattere tecnico-pratico (da lunedì al venerdì dalle 9.30 fino alle 12.30, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico).