Presentazione a Poggibonsi di ''Nonostante te'' di Lorella Carli

Sabato 20 gennaio alle 17,15 presso Disco Shop-libreria Mondadori

Dialoga con l’autrice Susanna Cenni

Sabato 20 gennaio presso Disco Shop-libreria Mondadori si svolgerà la presentazione del romanzo “Nonostante te”, scritto da Lorella Carli e dedicato al tema drammatico del femminicidio. L’appuntamento presso la libreria di largo Campidoglio è alle 17,15 e a dialogare con l’autrice sarà Susanna Cenni.“Nonostante te” (Edizioni Porto Seguro)Ester è una ragazza come tante, vive una storia d’amo re contrastata, che la vede rinchiudersi sempre di più negli spazi dettati dal suo lui. Si sente umiliata, capisce che quel ruolo di crocerossina, tanto caro a molte donne, non significa altro che rinunciare alla propria dignità. L’autrice affronta la patologia più vigliacca ed efferata, paura atavica e la definitiva sconfitta. Con la leggerezza illuminata da uno spiraglio di speranza.Lorella Carli, nata a San Gimignano, è insegnante di scuola dell’infanzia. Ha pubblicato il suo primo libro nel 2008 “Bouganville rosse” e nel 2013 “La casa del Pino”. Nei suoi romanzi ama raccontare delle donne, affrontando tematiche attuali quali la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro, sociali e familiari. Con “Nonostante te” l'autrice affronta il drammatico tema del femminicidio attraverso gli occhi di tre donne: la mamma, la sorella, la vittima, lanciando il messaggio di non vergognarsi a chiedere aiuto, se si vivono situazioni di violenza fisica e/o psicologica.La presentazione, promossa dalla libreria nell’ambito del ciclo ‘Incontri con l’autore’, si svolge con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.