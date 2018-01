Poggibonsi, lavori di manutenzione alla rotatoria di via Carducci

Si svolgeranno lunedì 22 gennaio con temporanee modifiche alla viabilità

Saranno effettuati lunedì 22 gennaio alcuni interventi manutentivi alla rotatoria di via Carducci a Poggibonsi. Per consentire i lavori sarà temporaneamente chiusa al traffico una porzione della rotatoria e saranno necessarie alcune deviazioni del traffico veicolare in vigore dalle 8 alle 18. Sarà quindi in vigore il senso unico di marcia in via Pisana, nel tratto compreso tra via Carducci e via Solferino. In via XX Settembre vi sarà l’obbligo di proseguire dritto all’intersezione con via Carducci che sarà parzialmente chiusa con possibilità di transito esclusivamente in direzione di via Pisana.