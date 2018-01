Poggibonsi, con gli studenti per celebrare il Giorno della Memoria

Giovedì 25 gennaio alle 10,30 si svolgerà all'Accabì “Tieni vivo il seme della libertà”, a cura della sezione locale Anpi e con le scuole medie e superiori

Iniziativa con gli studenti per celebrare la Giornata della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Giovedì 25 gennaio alle 10,30 si svolgerà all'Accabì "Tieni vivo il seme della libertà", iniziativa a cura della sezione Anpi di Poggibonsi che coinvolgerà circa ottanta studenti dei due Istituti Comprensivi e dell'Istituto Roncalli di Poggibonsi.L'incontro sarà introdotto dall'Anpi e vedrà la partecipazione e gli interventi del professor Mauro Minghi che parlerà dell'Olocausto, del campo di sterminio di Auschwitz, dell'immigrazione, e di Christel Agnello ed Egidio Grande, del Gruppo senese di Amnesty International, che interverranno sulle minoranze perseguitate e discriminate. Saranno affrontate le realtà dei popoli Rohingya in Myanmar, dei Yazidi in Iraq, degli Ogoni in Nigeria e dei nativi e delle minoranze etniche in Nord e Sud America. Al termine dell'incontro, che sarà concluso dall'Amministrazione Comunale, verrà consegnata agli studenti e alle studentesse una copia della Costituzione Italiana. Info: 335/8074974 (ANPI); 0577/986332 – 335 (Comune di Poggibonsi).Le iniziative per la Giornata dalla Memoria proseguiranno a Poggibonsi con la presentazione del libro "La strada di casa. Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah" di Elisa che si svolgerà sabato 17 febbraio alle ore 17.30 presso Disco Shop - libreria Mondadori in Largo Campidoglio.La Giornata della Memoria è stata istituita il 27 gennaio, data simbolica in cui nel 1945 si realizzò la liberazione da parte delle truppe sovietiche del campo di concentramento di Auschwitz. L'Amministrazione poggibonsese, con il Vicesindaco, ha partecipato questa mattina (23 gennaio) all'iniziativa organizzata dalla Prefettura di Siena presso l'I.I.S. "Sallustio Bandini" di Siena.In Valdelsa le iniziative per la Giornata della Memoria vengono organizzate ogni anno nell'ambito di un protocollo di area in collaborazione con l'Anpi e con il patrocinio della Provincia di Siena. Quest'anno è il Comune di San Gimignano l'Ente capofila.