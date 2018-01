Insieme Poggibonsi: ''Spreco di soldi pubblici per lavori fatti male''

La lista civica Insieme Poggibonsi interviene sul tema dei lavori pubblici "fatti male che richiedono interventi di ripristino dopo pochi mesi o pochi anni dalla loro ultimazione"."Il sindaco Bussagli ed il vicesindaco Becattelli - afferma la lista civica - ci descrivono da alcuni anni ogni lavoro pubblico che realizzano, marciapiede, metro quadro di asfalto, quanti mattoni hanno sostituito e quanto smart stia diventando la nostra città.Come lista civica siamo i primi ad essere soddisfatti quando si interviene a sistemare una strada che da 60 anni non veniva toccata, entusiasti quando una delle tante mulattiere della città rivede un po’ di asfalto.In passato avevamo già fatto notare alcuni interventi fatti male: il manto stradale di via Borgo Marturi appena fatto e poco dopo rattoppato, oppure via Fiume appena riasfaltata e subito rovinata per una perdita d’acqua. Oppure via Redipuglia, un intervento infinito con danni ai commercianti della via, che ha portato alla fine ad avere un manto stradale sconnesso e posteggi strettissimi.Negli ultimi giorni, abbiamo osservato un nuovo intervento sulla rotonda all’inizio di via Carducci, vicino all’HB. La rotonda e tutta la via era stata inaugurata nel 2013, con il taglio del nastro dall’allora Sindaco Coccheri assieme all’assessore Signorini e Gabriello Mancini per la Fondazione MPS. Allora furono usate parole entusiaste “Tutta l’area è più bella e più funzionale per le diverse esigenze grazie ai collegamenti con le strade limitrofe, al nuovo camminamento, agli spazi per la sosta. Prosegue il percorso di recupero e valorizzazione di luoghi e spazi della nostra storia”. Lavori necessari, imprevisti, ma la conclusione è sempre la stessa: si finiscono dei lavori pubblici e dopo poco si deve nuovamente intervenire o per rifarli o per aggiustare una perdita dell’acqua o per fare nuovi sottoservizi. La conclusione è questa: si fanno male i lavori o si programma ancora peggio la gestione della città.Vogliamo ricordare anche la rotonda in fondo a via Senese, dove ogni mese viene aggiunto un po’ di asfalto che dopo qualche settimana viene portato via per lasciare posto alle buche, il sottopasso di via Solferino sempre con i birilli da cantiere o le innumerevoli perdite d’acqua che in ogni strada spuntano e seccano i rubinetti di interi quartieri della città.Il pessimo rifacimento dell’asfalto in via Fortezza Medicea (Vallone) chiude questo triste elenco di lavori pubblici mal fatti che hanno richiesto o richiederanno nuovi interventi di rattoppo e lo spreco di altri soldi pubblici.Chiediamo al sindaco Bussagli ed al suo vicesindaco se siano orgogliosi dei lavori fatti a Poggibonsi in questi anni o se invece si sentano in qualche modo in dovere di chiedere scusa ai cittadini per aver speso male i loro soldi.Caduto il mito del Buon Governo di questa città da parte dei suoi amministratori, è evidente a tutti che il nostro Sindaco ed il suo Vice stanno perseguendo il mito del Cattivo Governo del Lorenzetti. Aspettiamo il 2019 per dare una svolta alla gestione di questa città".