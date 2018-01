Poggibonsi, con una serata dedicata a David Bowie inizia ''The Rocking Dead''

Martedì 30 gennaio, alle 21,30 al Politeama primo appuntamento della nuova rassegna promossa dalla Scintilla

Stefano Solventi parlerà di “David Bowie: le dinamiche del cambiamento”

'Il rock non-morto e diversamente vivo: testimonianze di un’avventura formidabile'. Inizia a Poggibonsi la rassegna “The Rocking Dead”, promossa dall'associazione La Scintilla. Il primo appuntamento è domani, martedì 30 gennaio alle 21,30 presso la Sala Set del teatro Politeama, con Stefano Solventi che parlerà di “David Bowie: le dinamiche del cambiamento”.“David Bowie: le dinamiche del cambiamento”. La ricerca spasmodica del mai udito, del mai visto. La realtà come rappresentazione mutevole di se stesso. Il dissidio fertilissimo tra volontà e abbandono, tra controllo e deriva. David Bowie ha attraversato gli anni Settanta da protagonista assoluto, autore di una traiettoria problematica e formidabile in cui il pop e la sperimentazione hanno coinciso con lo stesso gesto creativo. Partendo dagli esordi, dai complicati tentativi di mettersi in luce, Stefano Solventi (Mucchio Selvaggio, Sentireascoltare.com) racconta i mille volti, la genialità e le zone d'ombra di uno dei più grandi musicisti rock di ogni tempo. Ingresso: 3 euro (gratuito per i soci de La Scintilla)“The Rocking Dead” è una rassegna promossa da La Scintilla con il patrocinio del Comune e il sostegno di Confesercenti, Confcommercio, Banca di Cambiano, Agip Petrini. Proseguirà con altri appuntamenti già in programma nel mese di febbraio. Il 13 sarà protagonista Leonard Cohen, indagato da Ivo Grande, il 23 serata dedicata alla stagione del rock fiorentino con Elisa Giobbi, Bruno Casini e Federico Fiumani in dialogo con Stefano Solventi.Info e prenotazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.