Ingenti furti in azienda di caravan da parte di un dipendente, il complice vendeva la merce rubata sul web: arrestati - FOTO

Il 26 gennaio scorso, alle ore 21.30 circa, presso il casello autostradale di Firenze Impruneta, i Carabinieri della stazione di Poggibonsi hanno arrestato C.S. di anni 43 e M.P. di anni 38, italiani, accusati del reato di furto aggravato in concorso.L’indagine, che ha avuto inizio alcuni mesi fa, ha messo fine ad un’attività illecita iniziata già dai primi mesi del 2016.C.S. "uomo di fiducia" presso una delle ditte più importanti nella produzione camper sul territorio nazionale, sottraeva la merce custodita nel magazzino in cui lavorava per poi consegnarla al suo complice M.P. residente nella provincia di Salerno, il quale la metteva in vendita sui vari siti online quali Ebay e Subito.it.I Carabinieri hanno svolto un’intensa attività di osservazione, controllo e pedinamento riuscendo ad individuare il punto esatto e l’orario in cui avveniva lo scambio della merce rubata.Da una successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno degli arrestati in provincia di Salerno sono stati rinvenuti gran parte dei materiali sottratti all’azienda per un valore superiore ai 50.000 euro, in attesa di essere posti in vendita sul mercato online.I due sono stati ristretti presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.