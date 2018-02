Poggibonsi, aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico

C’è tempo fino al 2 marzo per iscriversi al servizio

Sul sito e all’Urp moduli e documentazione

Sono aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico per l’anno 2018/2019. Le iscrizioni per il servizio riguardano le scuole dell’infanzia comunali, statali, primarie e secondarie di primo grado. Per iscriversi c’è tempo fino al 2 marzo alle ore 12.La domanda deve essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30, il martedì ed il giovedì anche dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 12) dove sono a disposizione gli appositi moduli. Eventuali domande presentate dopo il termine sopra indicato potranno essere accolte solo se compatibili con le esigenze organizzative del servizio.L’Amministrazione ricorda che devono presentare la domanda, come sempre, anche coloro che sono già utenti del servizio per il corrente anno scolastico.Tutte le informazioni, anche in merito a tariffe, modalità di richiesta eventuali riduzioni, organizzazione del servizio, sono disponibili all’Urp e sul sito del Comune dove è pubblicato il modello per l’iscrizione al trasporto e tutta la documentazione relativa, con i percorsi per l’anno 2018-2019 che sono analoghi a quelli dell’anno in corso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune nelle ore di apertura al pubblico (Tel. 0577 986342).