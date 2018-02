Sabato 10 febbraio deposizione della corona in memoria delle vittime delle Foibe

Appuntamento alle 11,30 nell'omonima via

Poggibonsi celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria delle vittime delle Foibe. Sabato 10 febbraio alle 11,30, come ogni anno, avrà luogo la deposizione della corona di alloro in via X febbraio, strada dedicata proprio al ricordo delle vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.Strada in cui è stata apposta una targa commemorativa in cui si legge "La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".Il Giorno del Ricordo è stato istituito nel 2004 (Legge 92 del 30 Marzo). La cerimonia di sabato 10 febbraio rientra nelle iniziative realizzate dai Comuni valdelsani sulla base del protocollo di area (quest’anno sono capofila Radicondoli e Casole d’Elsa).