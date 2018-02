Lavori alle fognature in via della Costituzione a Poggibonsi

Inizieranno lunedì 12 febbraio e fino a giovedì 15 saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità

Da lunedì prossimo inizieranno alcuni lavori a cura di Acque spa per la sostituzione di un tratto di conduttura fognaria in via della Costituzione. Per consentire l'intervento saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità, dalle 8 di lunedì 12 febbraio fino alle 18 di giovedì 15 febbraio, e comunque fino al termine dei lavori. Via della Costituzione sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra via Montegrappa e via Montesabotino. La circolazione di quartiere e la direttrice verso via Borgaccio saranno garantite mediante istituzione del doppio senso di circolazione in via Martiri di Belfiore, nel tratto compreso tra via Montesabotino e via Montegrappa.