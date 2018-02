Poggibonsi, in arrivo i nuovi menu per le mense scolastiche: meno carne rossa più legumi

Entreranno in vigore da lunedì 12 febbraio dopo analisi e condivisione in sede di Comitato Mensa

Maggior spazio a legumi e verdure, meno carne rossa. Cambieranno da lunedì 12 febbraio i menu della mensa scolastica. Una piccola rivoluzione che è frutto di un lungo percorso di analisi e condivisione all’interno del Comitato Mensa per l’occasione ampliato alla partecipazione dei rappresentanti dei Consigli d’Istituto e dei Comitati Genitori. «Giunge al termine un lungo percorso di condivisione e analisi utile per recepire indicazioni e suggerimenti da parte di insegnanti e genitori che hanno inviato le loro proposte», dice il presidente del Comitato Mensa, Andrea Settefonti «L’obiettivo è stato quello di introdurre modifiche utili a migliorare in chiave di gradimento e di corretta alimentazione. Alla fine del precedente anno scolastico avevamo messo a punto i menu ad iniziare da quelli per la scuola primaria. Successivamente abbiamo lavorato sull’infanzia. Adesso ottenute tutte le autorizzazioni, procediamo con la fase operativa».La rivisitazione, effettuata di concerto con la dietista di Cir Food-Eudania, riguarda i menu di tutte le scuole nelle loro diverse declinazioni stagionali e sempre tenendo presente tutti i parametri e criteri che consentono di parlare a livello settimane di una alimentazione equilibrata. Questo significa che nel menu invernale faranno il loro ingresso riso ai carciofi, ravioli burro e salvia, risotto allo zafferano, vellutata di porri e zucca con crostini di pane, mentre arrivano nel menu estivo polpette di pesce, tortino di verdure, crocchette di legumi, farro pesto e pomodorini, platessa alla mugnaia, melanzane alla parmigiana, pasta zucchine e ricotta, halibut all’isolana, e nel menu autunnale hamburger di pesce, scaloppina di tacchino impanata, crema di verdura, riso ai porri, polpette di ceci, orzotto con verdure, vellutata di zucca e nasello alla siciliana.Le modifiche sono state definite in base alle linee guida della Regione Toscana in materia di ristorazione collettiva che promuovono ad esempio legumi e verdure come valida alternativa alla carne rossa. Le novità che si troveranno sono la riduzione della carne soprattutto quella rossa e dei salumi, l'introduzione di cereali come farro e orzo in sostituzione della pasta, i legumi come secondo piatto sotto forma di crocchette e polpettine, l'introduzione di piatti unici come, appunto, le melanzane alla parmigiana. I nuovi menu, per come definiti in sede di Comitato Mensa, saranno quindi introdotti alla mensa. Sono già pubblicati sul sito del Comune ed è già predisposto il loro invio alle scuole.