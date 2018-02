Poggibonsi: amore, morte e rinascita nell’opera di Leonard Cohen

Martedì 13 febbraio alle 21,30 al Politeama (sala Set) prosegue con “La crepa e la luce” la rassegna “The Rocking Dead” promossa da La Scintilla

Amore, morte e rinascita nell’opera di Leonard Cohen. Dopo la serata dedicata a David Bowie prosegue la rassegna “The Rocking Dead” promossa dall’associazione La Scintilla e dedicata a 'Il rock non-morto e diversamente vivo: testimonianze di un’avventura formidabile'.Il prossimo appuntamento è con la serata dedicata a Leonard Cohen, “La crepa e la luce”, martedì 13 febbraio alle 21,30 presso la Sala Set del Politeama. Sarà Ivo Grande a tentare, con l’aiuto del cantautore Carmine Torchia e del giornalista, scrittore e critico musicale Stefano Solventi, di raccontare la parabola di questo grande artista.L’evento. Dai primi versi tracciati sui quaderni del liceo, agli amori universitari raccontati nei primi romanzi. Dal febbrile isolamento sull’isola di Hydra in cui vengono concepite le prime canzoni, al palcoscenico dell’Isola di Wight su cui si presenta, dopo il furore hendrixiano, come un profeta dimesso. Dal periodo da impiegato passato nella sartoria di famiglia a cucire abiti, ai giorni del monastero buddista in cui era conosciuto come Jikan, “il Silenzioso”, Cohen ha cercato la poesia nei letti sfatti del Chelsea Hotel, nella strade di Londra e di New York, di Montreal e delle città europee, nei teatri e nelle piazze di mezzo mondo. Ha attraversato tutto questo camminando in equilibrio su una corda tesa fra amore e tradimento, morte e desiderio, impermeabili blu e uccelli sul filo, Marianne e Suzanne, cercando nel tormento la gloria, nella bellezza la redenzione, nel dolore l’incanto, nelle crepe la luce, forgiando la propria arte con la propria vita.Ingresso 3 euro, gratis per gli associati La Scintilla.“The Rocking Dead” è una rassegna promossa da La Scintilla con il patrocinio del Comune e il sostegno di Confesercenti, Confcommercio, Banca di Cambiano, Agip Petrini. Proseguirà il 23 febbraio con la serata dedicata alla stagione del rock fiorentino con Elisa Giobbi, Bruno Casini e Federico Fiumani in dialogo con Stefano Solventi.Info e prenotazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.