Poggibonsi, rubano in negozio di generi alimentari: due pregiudicati individuati e fermati dai Carabinieri

Mercoledì 14 febbraio, nell’orario di chiusura pomeridiana dei negozi, due uomini G.G di anni 50, e C.D. di anni 40, entrambi residenti a Poggibonsi e con precedenti penali, approfittando della momentanea chiusura di un negozio di generi alimentari in via per San Gimignano, hanno forzato la porta con un piede di porco e una volta all’interno hanno asportato generi alimentari oltre al denaro presente nella cassa.I due ladri sono stati notati mentre si stavano allontanando dal luogo del furto da alcuni testimoni, i quali hanno chiamato subito i Carabinieri della Compagnia valdelsana.Immediate ricerche e indagini hanno permesso agli uomini del Nucleo Radiomobile coadiuvati dai colleghi della stazione di Poggibonsi, di indirizzare le ricerche nei confronti di due noti pregiudicati del posto i quali, una volta individuati e fermati, sono stati accompagnati presso i propri domicili all’interno dei quali i militari hanno rinvenuto i generi alimentari e il denaro precedentemente rubati.Per i due è scattata una denuncia a piede libero per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.