Beautiful Mind, la Lega chiede al sindaco di Poggibonsi un bando per le associazioni

"Siamo rimasti colpiti dall’appello dell’associazione Beautiful Mind, che rischia di rimanere senza una sede. Per questo abbiamo preso carta e penna e abbiamo scritto al Sindaco". Così interviene con una nota la Lega Valdelsa."Ci facciamo volentieri portavoce della loro istanza affinché venga messa a disposizione dall’amministrazione una struttura adeguata a svolgere le attività dell’associazione. A tal proposito ricordiamo che la Casa di Chesino, risulta essere in gran parte inutilizzata, nonostante il bando per l’insediamento delle start-up che non sembra aver riscosso per il momento un grande successo. Consapevoli però quello di Beautiful Mind è un problema che riguarda anche altre associazioni, chiediamo all’amministrazione di organizzare un bando analogo a quello fatto per le start-up in modo da poter dare la possibilità alle associazioni del territorio che svolgono funzioni sociali importanti per i cittadini, di poter avere la disponibilità di strutture adeguate dove svolgere le proprie attività. Sarebbe un bel segnale per chi si impegna nel volontariato senza chiedere niente a nessuno.» È questa l’idea lanciata dalla Lega Valdelsa per risolvere il problema della sede dell’associazione Beautiful Mind, che da anni si occupa di offrire un aiuto concreto ai bambini affetti da disturbi dell’apprendimento e alle loro famiglie, mediante percorsi di doposcuola specifici realizzati da specialisti del settore".