Le acrobazie del circo teatro a ''Teatro a Merenda''

Con “Nani Rossi Show” uno spettacolo di circo teatro adatto a tutte le età

Acrobazie e circo teatro con "Teatro a Merenda". Sabato 17 febbraio alle ore 16.30 presso la Sala Polivalente La Ginestra (Via Trento 80– Poggibonsi) si conclude la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli.Con la Compagnia Nani Rossi in scena il "Nani Rossi show", uno spettacolo di circo teatro adatto a tutte le età e presentato nei circuiti internazionali più importanti (1° premio festival di Vevey in Svizzera,1° premio al Milano Clown Festival, 1° premio Festival di Ascona). Uno spettacolo in cui questa compagnia italiana presenterà un repertorio di virtuosismo acrobatico e giocolieristico eseguito con facilità, leggerezza e con spirito comico infallibile e elegante.Lo show dei Nani Rossi è uno spettacolo che porta una ventata di aria fresca al repertorio del teatro acrobatico: ricco di risate, tecnica e savoir faire. Lo show presenta il meglio del loro repertorio, portando in scena un alto livello della tecnica del "Mano a Mano" che stupisce il pubblico per la difficoltà degli esercizi svolti e lo sbalordisce ancor di più per la facilità con la quale vengono eseguiti. I momenti di acrobatica sono intervallati da virtuosismi di giocoleria e coinvolgimento del pubblico. Per alcuni istanti, infatti, due fortunati volontari diverranno grandi protagonisti della scena assicurando a tutti grosse risate e lacrime agli occhi.Collegata alla Rassegna aperta a tutti anche per il 2018 è prevista una parte dedicata alle locali scuole dell'obbligo con proposte dedicate alla formazione del pubblico e mirate sia a portare i bambini a teatro che ha fornire ulteriori strumenti di approfondimento e riflessione su importanti tematiche.La rassegna "Teatro a Merenda" è promossa dall'Associazione culturale Timbre e dall''Amministrazione comunale di Poggibonsi in collaborazione con la Fondazione E.L..SA. La rassegna è inserita come fuori abbonamento della più ampia stagione del Teatro Politeama e del circuito dei Teatri della Valdelsa.Informazioni e prenotazioni: www.timbreteatroverdi.it Pagina Facebook: Timbre Poggibonsi .