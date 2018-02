Poggibonsi: al via i lavori alle fognature, tre interventi sul territorio

Temporanee modifiche alla viabilità in via Romana, in via Andreuccetti e in via dei Cipressi. Progetto da 77mila euro

Inizieranno lunedì 26 febbraio alcuni interventi per la manutenzione di tratti fognari in varie aree del territorio. In particolare i lavori riguarderanno via Romana a Staggia Senese in un tratto di circa cinquanta metri posto all’intersezione con via 25 Aprile in uscita dall’abitato, via Andreuccetti limitatamente al sottopasso che attraversa il raccordo autostradale e ad interventi puntuali sulle griglie di raccolta poste lungo strada a margine del raccordo stesso, e via dei Cipressi.Nel complesso gli interventi porteranno al posizionamento di caditoie aggiuntive per la raccolta delle acque meteoriche e la realizzazione di piccoli tratti di fognatura bianca a supporto delle stesse e a correzione di problematiche rilevate. L’obiettivo è quello di superare alcune criticità legate alla rete di smaltimento delle acque meteoriche che si verificano a seguito di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con piogge concentrate consistenti.L’intervento ai nastri di partenza rientra nel piano delle opere pubbliche per il 2017 e si realizza con un costo complessivo, da progetto, di 77mila euro.Al fine di consentire i lavori saranno in vigore, da lunedì, alcune temporanee modifiche alla viabilità che resteranno valide fino al termine dell'intervento (circa un mese). In particolare sarà in vigore il senso unico alternato in via Romana, nel tratto compreso tra via 25 Aprile e la Sr 2. In via Andreuccetti, nel tratto sottostante il sovrappasso del raccordo autostradale Siena-Firenze, sarà ridotta la carreggiata. In via dei Cipressi, nel tratto compreso tra via San Gimignano e via Cimabue sarà in vigore il senso unico di marcia. Il traffico proveniente dalla strada di Montemorli sarà deviato su via Cimabue.