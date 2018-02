Piccoli lettori crescono, tante scuole in visita alla biblioteca di Poggibonsi

Lunedì 26 nuovo appuntamento con la scuola Bernabei di Staggia Senese per “La biblioteca si racconta”. A marzo inizia “Storie&Capriole”

Si svolge lunedì 26 febbraio la prossima visita guidata in biblioteca prenotata dai bambini e dalle bambine delle scuole. Prosegue il percorso che ha visto già la partecipazione di tante classi scolastiche e un numero ancora maggiore di scuole che hanno già una visita in programma. Il 26 febbraio sarà di nuovo protagonista la scuola primaria Bernabei di Staggia e successivamente, a marzo, arriverà anche la scuola d’infanzia di Castellina Scalo per un numero complessivo di circa 120 bambini e bambine che hanno conosciuto la struttura tramite il progetto “La biblioteca si racconta”. Il 12 marzo inizieranno invece le visite nell’ambito dell’altro progetto, “Storie&Capriole”, con già sette incontri in programma con le scuole d’infanzia statali e comunali.“In entrambi i casi un’occasione per condividere il gusto della lettura, il piacere di stare assieme con il desiderio di ritornare presto”, sottolinea l’Amministrazione. “Un ulteriore strumento per far conoscere i servizi e gli spazi e per valorizzare la biblioteca come luogo di incontro, formazione e socializzazione”.In sintesi dunque sono due le proposte formative a disposizione, “La biblioteca si racconta” e “Storie&Capriole”. Due percorsi appositamente studiati per bambini, con due approcci diversi ma complementari. Attraverso giochi, laboratori, animazioni e letture ad alta voce i bambini vengono guidati alla conoscenza degli spazi della biblioteca dove le sorprese non finiscono mai: dalla stanza dei pirati alla stanza del cosmo, alla scoperta del mondo immaginifico della biblioteca incantata, con il suo scaffale dedicato allo scoiattolo Ciocco. Mentre “Storie&Capriole” è basato su veri e propri laboratori appositamente costruiti, con “La biblioteca si racconta” le classi in visita vengono accompagnate in un percorso di conoscenza che inizia dalla grande Carta d’Identità simbolica che campeggia al bancone dell’accoglienza, una presentazione ‘umanizzata’ per far conoscere in maniera diversa i servizi offerti, gli spazi a disposizione, le opportunità presenti. Per gli studenti di materne ed elementari viene organizzata una caccia al tesoro in modo da consentire ai bambini di trovare il libro attraverso vari indizi utili a conoscere gli spazi funzionali della biblioteca e, successivamente, a scoprire i materiali multimediali che costituiscono la sezione dedicata al fantasy e alla creatività.Alla fine di ogni incontro si ha l’apertura del forziere lasciato dai Pirati che ogni volta contiene gradite sorprese per tutti.