Allerta neve, scuole chiuse a Poggibonsi giovedì 1 marzo

Scuole chiuse giovedì 1° marzo, su tutto il territorio comunale di Poggibonsi. Una decisione legata all’allerta ufficiale con codice arancione emessa dalla Protezione Civile Regionale e che prevede nevicate intense proprio nel corso della nottata e fino alle 18 di domani.L’intera macchina della protezione civile comunale è allertata e la situazione sarà perennemente monitorata. L’Amministrazione raccomanda attenzione e prudenza negli spostamenti.Fondamentale rispettare una serie di obblighi come quello di gomme termiche o catene a bordo e quello di non abbandonare i veicoli sulla strade per consentire le operazioni di pulizia. Tra i consigli che sempre si rinnovano in caso di nevicate anche quello di differire, per quanto possibile, gli spostamenti con veicoli privati, di non aspettare a montare le catene da neve sulla propria auto quando si è già in condizioni di difficoltà e soprattutto di evitare di proseguire nel viaggio con l’auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve o non si ha il corretto equipaggiamento.Si ricorda anche di segnalare tempestivamente alla Polizia Municipale qualsiasi pericolo in modo da rendere possibile la programmazione degli interventi.