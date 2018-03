Insieme Poggibonsi: ''Risultati Elezioni 2018: dopo 60 anni, a Poggibonsi la maggioranza degli elettori contro il Centrosinistra ed il PD''

La lista civica Insieme Poggibonsi interviene sui risultati delle elezioni 2018 a Poggibonsi."Dopo 60 anni di monocolore, per la prima volta a Poggibonsi c'è una maggioranza di elettori contrari al centro sinistra e al PD. Nello stesso collegio dove la Ministra Fedeli ha perso contro la candidata del Centrodestra, e la parlamentare Susanna Cenni vince per soli 2 punti percentuali, a Poggibonsi si è registrata la svolta che da anni si stava aspettando.Il PD, nonostante controlli ancora tutte le leve del potere, perde oltre 1.600 voti rispetto al 2013. I risultati di queste elezioni aprono scenari positivi per le elezioni comunali 2019. Oggi se tutte le forze contrarie a questa giunta si uniscono possono riuscire nell’impresa di raggiungere il governo di questa città, per risolvere i problemi concreti del lavoro, della sicurezza, della sanità, della viabilità dei servizi, delle imprese.Far ripartire la Città dopo anni di immobilismo e cattiva amministrazione è oggi possibile. Finiti i soldi del Monte dei Paschi e senza Governo Nazionale, stiamo assistendo allo sgretolamento di un sistema autoreferenziale e chiuso. Tutto questo mentre la città ha bisogno di un deciso cambio di passo. Come lista Civica confidiamo che le attuali forze di opposizione e tutti quelli che non si riconoscono più in questa giunta e maggioranza, ormai distanti anni luce dai bisogni reali della città, si riuniscano per trovare un’alternativa comune".