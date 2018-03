Un 8 marzo per le donne con ''Lievito madre'' a Poggibonsi

Iniziativa promossa da Spi-Cgil Poggibonsi e Cgil Valdelsa con il Centro Pari Opportunità della Valdelsa, sezione Soci Coop Poggibonsi, Centro Sociale Insieme, Auser-Solidarietà Sociale, Fondazione Elsa, e con il patrocinio del Comune

Un 8 marzo al Politeama con “Lievito madre” e tanti altri appuntamenti. Domani, giovedì 8 marzo per la festa della donna si svolgerà presso il teatro poggibonsese l’iniziativa promossa da Spi-Cgil Poggibonsi e Cgil Valdelsa con, in programma, la proiezione del film-documentario “Lievito madre” per la regia di Concita De Gregorio e Esmeralda Calabria.La serata inizierà alle 19 con l’aperitivo nella sala Set del teatro Politeama offerto dalla sezione Soci Coop Poggibonsi. Alle 20,30 proiezione del film (nella sala minore), un’ora di emozioni sui temi della famiglia, del lavoro, della libertà, dell'amore e della bellezza. In “Lievito madre”, storie di donne famose e non, quindici donne raccontano le loro esperienze in campo professionale e nella vita privata. A raccogliere le loro aspettative tradite e soprattutto le conquiste e scoperte della loro maturità è una squadra di venti donne più giovani che hanno collaborato al progetto di Concita De Gregorio. Dopo la proiezione del film vi sarà l’esecuzione di brani musicali a cura della scuola pubblica di musica.L’ingresso è gratuito. L’iniziativa è promossa da Spi-Cgil Poggibonsi e Cgil Valdelsa con, sezione Soci Coop Poggibonsi, Centro Sociale Insieme, Auser-Solidarietà Sociale, il Centro Pari Opportunità della Valdelsa, Fondazione Elsa, e con il patrocinio del Comune.