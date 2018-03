Insieme Poggibonsi: ''Furti e Rapine: chiediamo al Sindaco Bussagli meno feste e più sicurezza''

La lista civica Insieme Poggibonsi interviene sul tema della sicurezza in città dopo gli ultimi furti in appartamento e la rapina all’ufficio postale dei Foci."Da inizio anno assistiamo con preoccupazione ad una escalation di furti e rapine che stanno preoccupando i cittadini di Poggibonsi. Non solo fatti di cronaca da prima pagina ma anche una serie di atti vandalici a arredi urbani (panchine, lampioni) che denotano una mancanza di civiltà e un senso di insicurezza per le persone.Negli ultimi tre mesi è stato un continuo crescendo: i primi di Gennaio 2018 sono stati arrestati tre Sinti che avevano rubato in diversi appartamenti, il 14 Febbraio è stato effettuato un furto in un negozio di alimentari in via San Gimignano, il 24 Febbraio c’è stato un tentato furto in un negozio di vendita di biciclette ai Foci da parte di un Moldavo, poi diversi furti in appartamento per la festa della donna e da ultimo, solo pochi giorni fa, la rapina alle poste sempre ai Foci.Purtroppo il tema della sicurezza in città non è mai stato nell’agenda dell’amministrazione e non è percepito dal Sindaco e dalla Giunta come dovrebbe; per noi invece rappresenta una reale emergenza che l’amministrazione deve affrontare.L’unico intervento per contrastare questo fenomeno riguarda l’installazione delle telecamere al parcheggio del Vallone , da noi più volte sollecitato, che ha portato ad una riduzione del numero di atti vandalici e un aumento della sicurezza delle persone. Ma non basta , vista la situazione.Nel programma del Sindaco Bussagli la parola sicurezza viene usata solo per “la messa in sicurezza dell’Autopalio”. Considerate le buche e l’asfalto che si sta sgretolando, consideriamo l’azione del primo cittadino un altro insuccesso della sua inefficace azione amministrativa.Restiamo grati alle Forze dell’Ordine che nonostante i tagli delle risorse statali e ad una sterile collaborazione a livello comunale, lottano ogni giorno per contrastare i delinquenti.Non possiamo non menzionare che la Polizia di Stato ormai da anni chiede la risoluzione dei problemi che investono il Commissariato di Piazza Rosselli , per lavorare in condizioni adeguate e sicure senza essere costretti a lasciare le proprie autovetture all’aria aperta circondate dalla spazzatura.Chiederemo all’Amministrazione nuove misure per la lotta alla criminalità; mesi fa proponemmo un’assessorato alla sicurezza, una delega specifica per occuparsi del tema e studiare le misure immediate e necessarie per contrastare il fenomeno ormai dilagante in città. La proposta è rimasta lettera morta, la ripresenteremo in Consiglio comunale".