Lega: ''Furti, rapine, atti vandalici. A Poggibonsi è allarme sicurezza''

«Più che l’escalation di criminalità, ci preoccupa l’inefficacia dell’azione comunale su un tema fondamentale e molto sentito dai cittadini. La prima infatti è diretta conseguenza della seconda.» afferma il segretario comunale della Lega Riccardo Galligani.«Da tempo denunciamo fatti di criminalità e di degrado chiedendo maggiore sicurezza. È un peccato non avere riscontri oggettivi e positivi in merito. Non bastano neppure le telecamere perché agli annunci in pompa magna dell’amministrazione sull’installazione di telecamere, non è seguito un reale progetto integrato di sicurezza urbana, che invece come Lega chiediamo da tempo. Basti pensare che le telecamere installate recentemente, infatti, non hanno la funzione di riconoscimento targhe e non sono collegate alle banche dati nazionali, quando invece tutto ciò poteva essere tranquillamente scelto tra le opzioni al momento dell’acquisto del materiale, così come risulta dal bando. A questo si aggiungono le difficoltà delle Forza dell’Ordine di garantire anche solo il pattugliamento del territorio a causa di tagli nazionali alle risorse e al personale che ad oggi risulta essere sotto organico rispetto a quelle che sono le reali esigenze. Ci piacerebbe sapere se e come il Sindaco intenda ovviare a tale problematica, a meno che non ritenga che vada tutto bene così com’è.»