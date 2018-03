Poggibonsi, ''Mensa Clic'' apre ad altre cinque scuole

Il nuovo sistema di rilevazione pasti alla mensa scolastica verso una ulteriore implementazione che riguarderà circa 500 alunni e alunne delle scuole d’infanzia Il Paese dei Balocchi, Il Girotondo, Arcobaleno, Il Picchio verde, e della scuola elementare Vittorio Veneto

Altre cinque scuole si aggiungeranno alla lista di quelle già interessate da “Mensa clic”, sistema di sistema di rilevazione dei pasti alla mensa scolastica realizzato per rendere più semplice e veloce la procedura. “Mensa clic” è stato attivato dall’Amministrazione con l’avvio dell’anno scolastico e ha interessato da subito tre scuole ‘pilota’ a cui se ne se sono aggiunte successivamente altre in diversi step.“Un percorso graduale per monitorare il sistema e tenere sotto controllo il suo corretto funzionamento – dice l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori – Il riscontro è stato finora assolutamente positivo e quindi procediamo con una ulteriore implementazione ringraziando scuole e famiglie per la forte collaborazione”.Questa nuova fase interesserà le scuole d’infanzia Il Paese dei Balocchi, Il Girotondo, Arcobaleno, il Picchio Verde, e la scuola elementare Vittorio Veneto. Complessivamente saranno coinvolti altri cinquecento alunni e alunne. Le famiglie interessate possono già iscriversi al portale e per loro il servizio entrerà definitivamente in funzione il 2 maggio dopo il consueto periodo di rodaggio. Le cinque scuole si aggiungeranno così a quelle in cui il sistema è già a pieno regime ovvero i nidi comunali La Coccinella e Rodari, le materne La Tartaruga, Mastro Ciliegia, Cedda, Peter Pan e le scuole elementari Bernabei, Marmocchi, Calamandrei. “Con questa ulteriore fase saliranno a circa 1350 gli alunni e le alunne – dice Salvadori – coinvolti nel nuovo sistema di rilevazione pasti. Un percorso di rinnovamento condiviso con i dirigenti dei due Istituti comprensivi e su cui siamo impegnati da tempo. L’obiettivo è quello coinvolgere tutti i plessi per avere a disposizione un sistema di rilevazione snello e maggiormente preciso a beneficio di tutti”. Come sempre alle nuove famiglie interessate sarà inviata nei prossimi giorni una comunicazione dettagliata sul percorso da fare con il link al portale su cui occorre registrarsi e ad un video costruito per ulteriore chiarezza. Il sistema infatti è semplice e intuitivo ma ha bisogno della collaborazione di tutti perché è necessario che i genitori si registrino in un apposito portale per essere abilitati.Con ‘Mensa Clic’ il pasto viene automaticamente prenotato e addebitato, quotidianamente, secondo il calendario scolastico e in base alle proprie specificità (diete, tariffe eccetera). Se l’alunno è presente non occorre fare niente. Se l’alunno è assente il genitore deve disdire il pasto per non trovarselo addebitato. Potrà farlo tramite l’invio di un sms o tramite un semplice clic sul portale WEB. La prima azione da fare per il genitore è quindi quella di iscriversi al servizio per essere abilitati. Il genitore accede al portale Web dalla home page del sito e chiede la registrazione per essere abilitato tramite username e password. Una volta registrato il genitore può verificare online tutta la propria posizione sulla mensa e basterà un semplice clic o l’invio di un sms per disdire il pasto.Per chiedere chiarimenti o fare segnalazioni sul funzionamento di “Mensa Clic” è possibile scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Gli uffici sono a disposizione, in particolare i tecnici comunali del servizio informatico per ogni informazione di carattere tecnico-pratico.