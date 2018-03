Giovedì 29 marzo, a Poggibonsi, i Carabinieri della locale stazione hanno rintracciato e arrestato un 49enne nato in provincia di Catania e residente a Poggibonsi, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso il 26 marzo scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.L'uomo deve espiare la pena di 2 anni, 4 mesi e 28 giorni di reclusione per furto continuato aggravato e furto in abitazione, compiuti il 2 e 3 marzo del 2008 a Tavarnelle in Val di Pesa.L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Siena a disposizione dell'autorità giudiziaria.