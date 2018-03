Al via il cantiere nell’area ex Sedi a Staggia

Inizia dopo Pasqua l’intervento di realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione nella zona via Prato-via Pistoia

Costo 160mila euro con risorse provenienti dall’escussione delle polizze fideiussorie presentate a garanzia

E’ il momento del cantiere per l’intervento di realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione stradali presso le aree della lottizzazione ex Sedi a Staggia Senese. Un intervento che riguarda la sistemazione delle aree stradali relative alla lottizzazione residenziale in zona via Prato e via Pistoia e che prenderà il via a partire dalla prossima settimana, nei giorni successivi alle festività di Pasqua.“Il progetto prevede un nuovo collegamento viario e altri lavori che porteranno beneficio a tutta l’area – dice il Sindaco David Bussagli - Come per il parco di via Sardelli i lavori consentiranno di superare una vicenda annosa intervenendo sulla parte pubblica della lottizzazione”.Il progetto. L’intervento porterà essenzialmente alla formazione di un nuovo tratto di strada a collegamento tra via Ticci e via Prato e dei relativi marciapiedi. Sul tratto stradale di via Pistoia, dove il marciapiede è già esistente, verrà realizzata un’area a parcheggio. Inoltre il tratto stradale esistente su via Prato sarà oggetto di manutenzione, prevedendo la realizzazione di un aiuola spartitraffico a separazione delle due corsie e alla realizzazione di una rotonda stradale per la regimazione del traffico all’innesto tra via Prato e via Pistoia. A delimitare la strada comunale con la proprietà privata sarà realizzata una recinzione. Il progetto prevede inoltre il completamento della rete fognaria di smaltimento delle acque meteoriche e l’installazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione a servizio della sede stradale, delle aree di sosta e dei percorsi pedonali. L’impianto di pubblica illuminazione funzionerà con l’installazione di corpi illuminanti a led, di ultima generazione, per proseguire il percorso di rinnovamento e di efficientamento già in atto.L’intervento in questione ha un costo da progetto di 160mila euro. L’Amministrazione, al termine di un complesso procedimento amministrativo, ha recuperato le risorse provenienti dalla escussione di polizze fideiussorie prestate a garanzia delle opere non realizzate per quanto previsto e dovuto dal lottizzante. Queste risorse sono state quindi registrate in Bilancio dall’Amministrazione e successivamente l’intervento è stato inserito nel Piano delle Opere Pubbliche. L’iter è proseguito con la progettazione e le procedure di gara. Dalla prossima settimana sarà allestito il cantiere.