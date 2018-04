Nuove letture animate per Storie in Miniatura a Poggibonsi

All’Accabì nuovo appuntamento e nuova favola con la regia della scuola d’infanzia comunale “La Tartaruga”

“Tartarughina… e la strada che non andava in nessun posto”. E’ lei la fiaba al centro del prossimo incontro di Storie in Miniatura. La minirassegna di letture ad alta voce per bambini piccoli è curata dal personale dei servizi educativi comunali e torna con un nuovo appuntamento che si svolgerà martedì 27 marzo alle 17,30 alla biblioteca comunale Pieraccini negli spazi appositamente allestiti al terzo piano dell'Accabì.In questa occasione la regia è del personale della scuola d’infanzia comunale “la tartaruga” di Luco.Storie in Miniatura rientra nelle iniziative dell’Autunno Pedagogico organizzato dal Comune con il coordinamento pedagogico comunale come programma di formazione e condivisione per l’intera comunità dei servizi educativi dagli 0 ai 6 anni. La minirassegna proseguirà con un altro appuntamento, il 22 maggio prossimo, che è l’ultimo di questo anno educativo.Storie in Miniatura è un percorso a cura del personale dei servizi educativi. Si pone l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce nei bambini generando senso di protezione grazie al piacere di condividere il racconto e sentirsi accanto un adulto che racconta storie. In questo modo si creano nuovi lettori, sensibilizzando le famiglie sui benefici della lettura in età precoce e facendo conoscere le risorse e le opportunità della biblioteca comunale ai bambini in età prescolare e alle loro famiglie.