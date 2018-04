"A seguito del processo federativo tra Forza Italia e UDC che ha portato già alla nascita di gruppi parlamentari unici, che si ispirano al partito popolare europeo, il coordinamento provinciale di Siena annuncia l’entrata di Simone De Santi in Forza Italia".Simone De Santi, già consigliere provinciale per due mandati, è attualmente consigliere comunale a Poggibonsi, ha ricoperto incarichi politici e amministrativi a vari livelli.“Un ingresso politico di rilievo – ha sottolineato il coordinatore provinciale Loré che, insieme a Villa, responsabile organizzazione della Toscana, ha ricevuto De Santi nella sede di Via Cecco Angiolieri a Siena - è importante che ci siano persone che entrano nel nostro partito. Simone De Santi, con la sua esperienza ma anche con la sua visione del futuro, ci aiuterà a raggiungere numerosi successi elettorali, partendo da Siena, che tra qualche settimana andrà al voto”.Simone De Santi: “lavoreremo tutti assieme nella prospettiva del partito popolare Europeo per concretizzare un importante progetto di cambiamento, ci attendono mesi di grande impegno, ma la prospettiva di poter finalmente vincere anche a Siena è talmente esaltante da non farci sentire neppure la fatica”.