Poggibonsi, aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali

C’è tempo fino all’8 maggio. Il 19 aprile ‘open day’ a La Coccinella e Rodari

E’ tempo di iscrizioni per i nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2018-2019. Le domande sono aperte da oggi, 16 aprile, fino alle 12 dell’8 maggio. Possono essere iscritti i bambini nati negli anni 2016, 2017 e 2018.Le domande di ammissione per i nuovi iscritti e le domande di riammissione dovranno essere presentate all’Urp (Accabì, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30, il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 17,45, il venerdì dalle 8,30 alle 13,30, il sabato dalle 9 alle ore 12).L’orario dei nidi comunali prevede l’entrata dalle 7,30/8,00 (a seconda dei plessi) alle 9.30 e una doppia tipologia di uscita: dopo il pranzo, con frequenza solo antimeridiana (con riduzione sulla quota fissa mensile); dalle 16 alle 16.30 (la disponibilità dei posti ad orario lungo sarà determinata tenendo conto delle esigenze organizzative del servizio). Una volta stilata la graduatoria avranno luogo i colloqui individuali con i genitori per l’inserimento al servizio che si svolgeranno nei tre giorni successivi alla data programmata. La mancata partecipazione ai colloqui, senza motivazione comunicata, equivale alla rinuncia al posto assegnato per consentire all’Amministrazione di procedere a nuove ammissioni.Si precisa che la preferenza espressa per l’ammissione ad uno dei nidi è puramente indicativa. La rinuncia alla sede assegnata comporta l’automatica cancellazione dalla graduatoria.Come consueto si svolgerà la giornata “open day” per far conoscere agli interessati servizi e strutture. L’iniziativa è già in programma per giovedì 19 aprile dalle 17 alle 19,30 presso i nidi comunali La Coccinella e Rodari.La domanda di iscrizione deve essere redatta su appositi moduli e corredata di documentazione, tutta disponibile all’Urp e scaricabile dal sito del Comune www.comune.poggibonsi.si.it Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione: 0577986342.