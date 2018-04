Pino Ninfa a Poggibonsi con ''Racconti Jazz''

Presso Disco Shop/Mondadori Bookstore la presentazione del libro

Intervista all’autore a cura di Alessandra Cafiero

L'Associazione Music Pool, attiva in Toscana da oltre 35 anni con festival e concerti jazz e di musica popolare, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Poggibonsi, l'associazione La Scintilla e Disco Shop/Mondadori Bookstore di Poggibonsi, presenta un nuovo appuntamento con "Scrittori in Jazz", la rassegna che unisce letteratura e musica, proponendo romanzi, saggi e altre pubblicazioni originali che parlano di storie di jazz e di musicisti.Domani, giovedì 19 aprile, alle 18.30 si svolgerà presso la libreria di largo Campidoglio la presentazione del libro "Racconti Jazz. Incontri fotografici in 7/8" di Pino Ninfa, una selezione fatta di racconti e immagini con protagonisti i più grandi musicisti di jazz della scena internazionale. Intervista all'autore a cura di Alessandra Cafiero"Racconti Jazz" (Postcart). In questo sorta di diario personale di Pino Ninfa, fotografo Jazz e viaggiatore instancabile e curioso, rivivono, incontro dopo incontro, le emozioni che hanno creato in noi la leggenda del Jazz e che da sempre seducono scrittori e fotografi desiderosi di ricreare, ognuno con i propri mezzi, l'incanto e la magia della musica e dei volti indimenticabili che la suonano. Da Sonny Rollins a Michel Petrucciani, da Caetano Veloso a Giorgio Gaslini, da Enrico Pieranunzi a Paolo Fresu, i racconti intimi e appassionati del fotografo ci aiutano a comprendere l'energia che può sprigionarsi nell'incontro tra musica Jazz e fotografia.La prefazione del libro è di Enrico Pieranunzi. Durante la presentazione verranno proiettate le fotografie contenute nel volume.Ingresso gratuitoPer informazioni: Associazione Music Pool 055 240397, www.eventimusicpool.it