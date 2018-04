Sono stati fermati dai Carabinieri gli autori dei furti presso gli istituti scolastici della Val d'Elsa

I Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi erano sulle loro tracce da diverso tempo, nella notte tra il 21 e 22 aprile sono stati sopresi in flagrante durante l’ennesimo furto presso l’asilo di via San Gallo a Poggibonsi.E’ finito così presso il Centro di Prima Accoglienza per minorenni di Firenze in stato di arresto B.B. 17enne residente a Casole d’Elsa, pluripregiudicato e non nuovo a questo tipo di reati, mentre N.G. di 16 anni residente a Poggibonsi, incensurato ma con precedenti di polizia è stato deferito in stato di libertà al Tribunale per i minorenni di Firenze, entrambi per furto aggravato in concorso.I due minori italiani dopo essere entrati nell’istituto scolastico forzando una porta antipanico, hanno asportato dagli armadietti in uso ai docenti una macchina fotografica e del denaro, venendo però scoperti e fermati dai militari che erano sulle loro tracce, quando ancora si trovavano all’interno della struttura.A carico dei due i Carabinieri di Poggibonsi stanno in queste ore ricostruendo numerosi altri furti sempre presso istituti scolastici nei Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano e Monteriggioni.La giovane coppia di minorenni da alcuni mesi aveva fatto dei furti presso le scuole il sistema attraverso il quale, in maniera facile e poco rischiosa, sono riusciti ad impossessarsi di denaro e oggetti per un valore complessivo di alcune migliaia di euro.I due erano diventati una vera “piaga” per le scuole valdelsane, che attraverso questo arresto e il deferimento dell’altro i Carabinieri si augurano possa essere stata risolta.