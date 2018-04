Donna si dà fuoco a Poggibonsi: in gravissime condizioni per le ustioni riportate

IN AGGIORNAMENTO

Una donna di 62 anni si è data fuoco oggi, giovedì 26 aprile, utilizzando alcol etilico nel parcheggio della Fortezza di Poggibonsi.La 62enne, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, ha lasciato un manoscritto indirizzato al comandante della stazione dell'Arma a Poggibonsi per spiegare i motivi del gesto e si è recata in un angolo isolato della Fortezza per non potere essere salvata dai soccorsi. La donna è stata trasportata con l'elisoccorso al centro grandi ustionati dell'ospedale di Pisa dove versa in gravissime condizioni.Era vittima di una truffa che durava da tempo - spiegano i militari dell'Arma - ed era disperata per il fatto di essersi lasciata imbrogliare da un truffatore (sembrerebbe che un guaritore straniero le aveva promesso cure miracolose per una persona cara), cadento in un forte stato depressivo.I Carabinieri stanno indagando su uno o più truffatori.