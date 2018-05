Poggibonsi: pubblicato il bando Tari, possibile chiedere l’esenzione

C’è tempo fino al 25 maggio per presentare domanda per essere esentati dal pagamento per il 2018

C’è tempo fino al 25 maggio alle 13,30 per presentare domanda per chiedere l’esenzione dal pagamento della Tari per il 2018. E’ pubblicato infatti il nuovo bando, rivolto come di consueto ai residenti con valore ISEE inferiore a 7.000 euro. Per partecipare è necessario essere in regola con la posizione Tari alla data di scadenza del bando e non avere procedimenti di sospensione anagrafici in corso. Al termine del bando sarà formata una graduatoria in base all’ordine crescente dell’indicatore ISEE. A parità di indicatore sarà data priorità ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap e quindi ai nuclei con maggior numero di figli minori a carico.Le domande di partecipazione dovranno essere compilate sui moduli predisposti, disponibili presso l’URP e sul sito internet del Comune, e dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione. Nel caso di denuncia ISEE già presentata al Comune è sufficiente indicare la data di presentazione e il servizio richiesto. Coloro che chiedono l’esenzione non dovranno pagare le fatture TARI relative all’anno 2018 fino a quando l’Ufficio Tributi non avrà comunicato loro l’esito della istruttoria delle domande di esenzione.