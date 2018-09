Minorenne arrestato per furti nelle scuole: 10 i colpi messi a segno

A fine aprile scorso, i Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, avevano arrestato in flagranza di reato un minorenne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, residente a Casole d’Elsa, sorpreso all’interno di un asilo pubblico a Poggibonsi mentre perpetrava un furto.Oggi a distanza di alcuni mesi e di una serie di indagini tecniche, i militari hanno denunciato alla Procura dei Minori di Firenze il ragazzo, il quale si trova ancora in una struttura protetta, per altri dieci colpi messi a segno presso varie scuole di Poggibonsi, Casole d’Elsa e Colle di Val d’Elsa, nonché per un furto al circolo Arci dell’Agrestone.Complessivamente il minore arrestato aveva asportato dall’interno dei locali “visitati” circa 10.000 euro, spesso denaro che le insegnanti avevano accantonato per il finanziamento di progetti didattici oppure dagli studenti per pagamento delle gite.I carabinieri, a seguito dell’arresto del minore che aveva posto fine ai raid presso le scuole del territorio, avevano ricevuto una lettera a firma dei sindaci di Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa con la quale avevano ringraziato i militari per la collaborazione.