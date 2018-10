Lunedì con temporali forti, in Valdichiana Senese è allerta arancione

Peggiorano le condizioni meteo in tutti e dieci i Comuni nell’area

Previsti fenomeni intensi fino alla tarda serata, allertati operai e tecnici

L’ondata di maltempo che, praticamente senza eccezioni, sta colpendo tutta l’Italia, con conseguenze anche drammatiche, non risparmia la Valdichiana Senese.Il servizio associato di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni dell’area ha infatti rilanciato l’allerta arancione emesso dalla Regione Toscana per lunedì 29 ottobre, dalle 7.00 alle 24.00.Sale dunque di un gradino il livello di allarme già in vigore per oggi, domenica, limitato al giallo.Tutti i fenomeni atmosferici legati al vortice depressionario, alimentato da venti meridionali, che sta attraversando la penisola potrebbero manifestarsi anche nella Valdichiana Senese: sono attese dunque piogge persistenti e temporali, anche di forte intensità, che potrebbero provocare piccole frane e smottamenti, e raffiche di vento forte.Resta invece giallo l’allerta relativo al rischio idraulico il che rende meno possibili gli allagamenti derivanti da esondazioni di corsi d’acqua.Tutti Comuni dell’area (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda) hanno già allertato il personale tecnico e quello esterno per prevenire al massimo disagi e pericoli.