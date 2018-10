Valdichiana Senese, Piano di Protezione Civile: il calendario delle presentazioni pubbliche

Primo incontro martedì a Piazze, poi Sinalunga, Chianciano e Montepulciano

Con la app “Cittadino Informato” avvisi direttamente sul telefonino

La proposta fu formulata già in occasione della sua approvazione, avvenuta a giugno 2018, all’unanimità, da parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese; ne è stato poi recentemente confermato l’accoglimento durante un incontro operativo con i Sindaci ed i tecnici del territorio. Ora, a quattro mesi dalla sua entrata in vigore, la presentazione alla cittadinanza del Piano intercomunale di Protezione Civile è una realtà.Si tratta di un vero e proprio ciclo di incontri pubblici che si aprirà martedì 30 ottobre, alle 18.00, presso il Centro Civico, Complesso San Lazzaro di Piazze, frazione del Comune di Cetona. La successiva assemblea è in calendario per il 9 novembre a Sinalunga, nel Centro Auser di Via Boscagli; proseguiranno gli incontri di Chianciano Terme (15 novembre, Teatro Caos, Giardini Bonaventura Somma) e Montepulciano (5 dicembre, sala polivalente ex-Macelli, Piazza Moulins), tutti con inizio alle 18.00.Tecnici ed Amministratori illustreranno il piano, che si applica collettivamente ai dieci Comuni che hanno affidato all’Unione Valdichiana Senese il servizio associato di Protezione Civile ma che ha valenza anche per ciascun singolo Ente.Lo strumento, che ha richiesto un ingente lavoro di preparazione, comprende non solo regole di carattere essenzialmente tecnico ma anche un complesso di istruzioni che, in caso di calamità naturali o altre situazioni impreviste, possono essere utilissime anche alla popolazione per affrontarne le conseguenze o per prevenire e evitare danni. I comportamenti dei singoli possono essere inoltre utilissimi alla macchina della Protezione Civile per rendere più efficaci e coordinare al meglio i propri interventi.In questa direzione va anche un’innovazione che sarà ugualmente oggetto delle presentazioni pubbliche e cioè la app “Cittadino informato”, realizzata da Anci Toscana, a cui l’Unione della Valdichiana Senese ha aderito.Gratuita, “leggera” e di utilizzo intuitivo, la app dà accesso ad una gran mole di informazioni, comprese dettagliate cartografie del territorio, personalizzabili, ma soprattutto mette in condizione l’utente di ricevere avvisi in tempo reale come, per esempio, le allerte meteo.