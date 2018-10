Nuova allerta meteo arancione per parte della Valdichiana Senese

Fenomeni in attenuazione in serata, previsti strascichi della perturbazione

1 novembre all’insegna del maltempo con temporali forti e vento

Nuova ondata di maltempo per la giornata del 1 novembre sulla Valdichiana Senese: il bollettino emesso dalla Regione Toscana (e rilanciato dal servizio associato di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni dell’area) parla di allerta meteo di colore arancione per temporali forti, con rischio esondazione di corsi d’acqua minori e piccole frane, e vento nei comuni di Cetona, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Pienza e Trequanda. Le precipitazioni dovrebbero durare per l’intera giornata, il vento – che interesserebbe con minore veemenza Trequanda – si potrebbe attenuare dopo le 13.00.Giornata festiva all’insegna di condizioni perturbate anche a Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita di Siena. Per questi comuni l’allerta meteo è di intensità ridotta (giallo) e fa riferimento a temporali forti che potrebbero provocare l’ingrossamento dei corsi d’acqua minori e limitati smottamenti di terreno.In tutta la Valdichiana Senese il maltempo dovrebbe attenuarsi intorno alle 20.00; ma secondo i meteorologi ci vorranno almeno altre 24 ore prima che il cielo si presenti sgombro da nuvole.