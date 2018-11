Valdichiana Senese: nuova allerta meteo arancione per il 2 novembre, si attendono temporali forti

Raccomandata massima prudenza alla guida, anche per il rischio-allagamenti

Non si attenua il maltempo che da giorni insiste sulla Valdichiana Senese

Nuova allerta meteo di livello arancione per la Valdichiana Senese. Secondo l’avviso diffuso dalla Regione Toscana, i Comuni maggiormente colpiti dal maltempo nella giornata di venerdì 2 novembre saranno Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni e Sarteano.Qui, già dalla prossima notte e fino alle mezzanotte successiva, si prevedono temporali forti che potranno ingrossare i corsi d’acqua minori, con rischio di allagamenti di campi e strade, e provocare frane di portata limitata.Gli stessi fenomeni, ma di intensità minore, potranno verificarsi a Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda.Per fortuna si riduce il vento forte che, nei giorni scorsi, ha contribuito a provocare danni e disagi.Il servizio associato di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ricorda che con l’allerta meteo arancione si consiglia di mettersi in viaggio in auto o in moto solo se necessario e di prestare particolare attenzione nella guida.