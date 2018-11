Tir si ribalta, intervengono i Vigili del Fuoco: l'autista trasportato con l'elisoccorso al policlinico di Siena - FOTO

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, Distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti nelle prime ore di questa mattina, giovedì 15 novembre, nel tratto autostradale A1 al km 401 direzione sud, per un incidente stradale che ha coinvolto un autotreno, il quale per cause in corso di accertamento, è uscito dalla carreggiata terminando il viaggio nella scarpata e ribaltandosi completamente.Il conducente del mezzo pesante è rimasto incastrato all’interno della cabina che si è schiacciata. Il personale dei Vigili del Fuoco, giunto sul posto con tre automezzi di cui una autogru e un polisoccorso inviati da Siena e otto unità, al termine di un complesso lavoro durato un’ora e mezzo, per allontanare le lamiere e alleggerire il peso del mezzo e carico sulla cabina, ha estratto l’uomo in vita affidandolo immediatamente al personale medico del 118, il quale dopo la stabilizzazione sanitaria lo ha trasportato in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.Il tratto autostradale stato chiuso momentaneamente per il solo posizionamento dell’autogru, e subito riaperto al transito con il restringimento di carreggiata. Il mezzo pesante trasportava collettame.