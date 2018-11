Serie di incidenti coinvolge 6 tir sul tratto autostradale in provincia di Siena - FOTO

I Vigili del Fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano sono intervenuti in una serie di incidenti stradali nel tratto A1 avvenuti nella tarda serata di giovedì 15 novembre.il primo avvenuto alle ore 22:40 circa nel tratto autostradale A1 al km 402 direzione nord, dove sono rimasti coinvolti due autoarticolati. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto in vita due persone. Per questo incidente il tratto autostradale è stato chiuso alla circolazione, effettuando un doppio senso di marcia nella corsia sud.Il secondo avvenuto attorno a mezzanotte nel comune di Cetona nel tratto autostradale A1 al km 412 direzione nord, di conseguenza alla coda formatasi per il primo incidente, dove sono rimasti coinvolti 4 mezzi pesanti e per il quale si è reso necessario inviare sul posto una seconda squadra proveniente dal distaccamento di Orvieto del comando di Terni.Lunga e complessa l’operazione per l’estrazione dei 5 feriti, che si trovavano alla guida dei mezzi pesanti, dove le cabine di guida erano schiacciate contro il rimorchio del mezzo pesante tamponato.Un mezzo pesante trasportava sabbia che si è riversata sulla carreggiata.Sono inoltre intervenuti in supporto dal comando di Siena l’autogru ed il polisoccorso.Il personale dei Vigili del Fuoco in entrambi gli interventi ha effettuato la messa in sicurezza di tutti gli automezzi incidentati. Il totale delle risorse impegnate per i due interventi sono di 14 unità e 4 automezzi. Sul posto polizia stradale, personale sanitario del 118 e personale della società autostrade.